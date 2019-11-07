Торжественные марш в честь парада 1941 прошел в Москве

Торжественный марш в честь 78-й годовщины парада 1941 года прошел на Красной Площади в Москве 7 ноября.

Парад начался в 10:00. Согласно данным мэрии, всего в параде приняли участие более четырех тысяч человек. Многие из них были в исторической форме начала 40-х. В качестве гостей на мероприятии побывали более семи тысяч человек, среди них 1,2 тысячи - ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, военной службы и стражи порядка.

В марше были задействованы караул трех видов Вооруженных сил Российской Федерации, военный оркестр столичного гарнизона, кавалеристы Президентского полка ФСО России, кадеты, учащиеся суворовских училищ, военнослужащие Минобороны РФ, а также 600 артистов и 250 волонтеров, сообщают СМИ.

Весь день на площади будет работать музей под открытым небом, где москвичи смогут увидеть образцы боевой техники времен Великой Отечественной войны, посетить тематические интерактивные площадки, посмотреть отечественные военные фильмы.

По завершению торжественного парада мэр города Москва Сергей Собянин и другие представители правительства возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.