Турция задержала не менее десяти родственников аль-Багдади, заявил Эрдоган

Турция задержала не менее десяти родственников главаря террористов ИГ* (запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, силы безопасности Турции задержали «двузначное число» родственников лидера ИГ*. Он отметил, что его близкие взяли Турцию «на прицел», поэтому с ними необходимо бороться. Как заявил Эрдоган, последними поймали мужа сестры аль-Багдади и их ребенка, это произошло в сирийском Аазазе, они направлены в миграционные лагеря. Теперь решение по ним предстоит принимать министерству юстиции.

Кроме того, Эрдоган подтвердил, что в течение года или полутора лет жена аль-Багдади также находится у них «в руках», по ней решение также будет принимать Минюст.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что армия Соединенных Штатов ликвидировала в сирийской провинции Идлиб лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. Минобороны РФ заявило, что никаких авиаударов в Идлибе зафиксировано не было. По словам Трампа, в спецоперации по ликвидации аль-Багдади якобы участвовал служебный пес, американский лидер даже опубликовал его фотографию в Twitter.

Пентагон опубликовал видео с моментом якобы ликвидации лишь через несколько дней, при этом кадры были сильно размыты и очень похожи на компьютерную игру. Кроме того, на съемке не указана ни дата, ни время события, поэтому многие эксперты усомнились в подлинности видео и в самой ликвидации главы террористов. Ранее о «ликвидации» главаря ИГ* не раз сообщал экс-президент США Барак Обама, когда занимал пост главы Соединенных Штатов.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.