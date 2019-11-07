Наказание за покупку украденных личных данных могут ввести в России

Роскомнадзор собирается в 2020 году подготовить предложения о наказании для тех, кто покупает украденные персональные данные.

По словам главы ведомства, Александра Жарова, речь идет об административной ответственности, так как нарушение является административным, если не влечет за собой какие-либо иные последствия.

При этом Жаров уточнил, что Роскомнадзор считает, что утечки персональных данных являются серьезной мировой проблемой и в ситуации виновны не только те, кто крадет данные, но и те, кто, осознавая, что приобретают эти данные на черном рынке, затем их используют.

«Это основной подход. Поправки по этому поводу мы намерены подготовить – я думаю, что к весенней сессии вынесем их на общественное обсуждение», - добавил Жаров.

Напомним, в октябре СМИ сообщили что на одном из теневых ресурсов на продажу была выставлена база персональных данных клиентов Сбербанка, состоящая из примерно миллиона строк информации. В Сбербанке эту информацию не подтвердили.