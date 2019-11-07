Американский истребитель выронил учебную ракету в полете над Японией

Американский истребитель F-16 в ходе тренировочного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракеты. Об этом в среду сообщает NHK.

По информации СМИ, инцидент произошел 6 ноября. Данных о пострадавших не поступило. Причина произошедшего в настоящий момент уточняется, заявили в пресс-службе военного командования США в Японии.

«Инцидент подчёркивает важность учений, приближенных к реальным условиям, для обеспечения безопасности операций», — сказано в сообщении.

По словам генсека кабинета министров Японии Есихидэ Сугы, Япония потребовала от США сделать все необходимо для избежания повторных инцидентов, цитирует его слова ТАСС.