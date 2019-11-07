Песков заявил, что в графике Путина пока нет встречи с Эрдоганом
График президента РФ Владимира Путина пока не включает в себя встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом журналистам сообщил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.
Ранее турецкий президент заявил журналистам, что собирается обсудить с Владимиром Путиным выполнение российско-турецкого меморандума о взаимопонимания по сирийской ситуации.
Комментируя эту новость журналистам Дмитрий Песков заявил:
«Пока в планах встречи нет. Телефонные переговоры могут быть оперативно согласованы в любой момент».
Напомним, меморандум о взаимопонимании России и Турции по Сирии был заключен 22 октября по результатам шестичасовых переговоров президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи.