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12:24   7 Ноября 2019
Весь мир

Песков заявил, что в графике Путина пока нет встречи с Эрдоганом

Песков заявил, что в графике Путина пока нет встречи с Эрдоганом

График президента РФ Владимира Путина пока не включает в себя встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом журналистам сообщил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.

Ранее турецкий президент заявил журналистам, что собирается обсудить с Владимиром Путиным выполнение российско-турецкого меморандума о взаимопонимания по сирийской ситуации.

Комментируя эту новость журналистам Дмитрий Песков заявил:

«Пока в планах встречи нет. Телефонные переговоры могут быть оперативно согласованы в любой момент».

Напомним, меморандум о взаимопонимании России и Турции по Сирии был заключен 22 октября по результатам шестичасовых переговоров президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи.

Песков заявил, что в графике Путина пока нет встречи с Эрдоганом

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Автор: Александр Люблинский
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