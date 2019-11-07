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12:13   7 Ноября 2019
Россия

Роскомнадзор продолжит диалог с европейскими компаниями о защите персональных данных

Роскомнадзор продолжит диалог с европейскими компаниями о защите персональных данных

Роскомнадзор продолжит диалог с европейскими компаниями о защите персональных данных. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Жаров своему заместителю Юрию Контемирову. 

По словам Жарова, диалог необходимо продолжать, так как Роскомнадзор заинтересован в этом. 

«Локализация баз данных на территории России при отсутствии ограничений на их трансграничную передачу, если она обусловлена целями обработки персональных данных,  это вполне либеральная норма», — заявил Александр Жаров.

Как отметил глава ведомства, сеть быстро изменяется, а перед бизнесом появляются новые вызовы. Жаров подчеркнул, что Россия должна создавать условия качественной работы на территории страны и при этом защищать персональные данные россиян. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #роскомнадзор

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