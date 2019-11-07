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12:36   7 Ноября 2019
Весь мир

Синхронная отмена пошлин между США и КНР стала условием торговой сделки

Синхронная отмена пошлин между США и КНР стала условием торговой сделки

Синхронная отмена повышенных пошлин — важное условие достижения первой части торговой сделки Вашингтона и Пекина. Об этом заявил в четверг, 7 ноября, официальный представитель китайского министерства коммерции Гао Фэн.

По его словам, если стороны достигнут первой части сделки, тогда взаимные повышенные пошлины синхронно и пропорционально отменятся. В Пекине не уточнили, на какие товары и в каком объеме стороны могут отменить пошлины, но позиция КНР остается четкой и неизменной — торговая война с США началась после повышения пошлин и должна завершиться их аннулированием.

«Это важное условие достижения соглашения», — подчеркнул представитель ведомства​​​.

Переговорщики США и КНР по торгово-экономическим вопросам поддерживают постоянные тесные контакты. Стороны стараются на основе взаимного уважения и равенства разрешить озабоченности Вашингтона и Пекина.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #китай #пошлины #торговые сделки

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