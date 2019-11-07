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12:05   7 Ноября 2019
Россия

Около двух тысяч родственников боевиков хотят вернуться в Россию, заявили в ФСБ

Около двух тысяч родственников боевиков хотят вернуться в Россию, заявили в ФСБ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) располагает данными о примерно 2 тысячах граждан России – родственниках боевиков – готовых вернуться с Ближнего востока и вести в нашей стране террористическую деятельность.

Об этом в четверг заявил глава ФСБ РФ Александр Бортников, слова которого приводит РИА Новости.

«На данный момент женщин и детей, являющихся родственниками боевиков только из числа граждан России, находящихся на Ближнем Востоке или убывших оттуда, и в отношении которых располагаем установочными данными, насчитывается порядка 2 тысяч», - заявил Бортников.

При этом он добавил, что террористы и их родственники из зон вооруженных конфликтов проникают в Россию в том числе и при помощи гуманитарных коридоров.

Как ранее сообщили в ФСБ в 2019 году в России было предотвращено 39 террористических актов.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #фсб #боевики #террористы #бортников #общество #родственники

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