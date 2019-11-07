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Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

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Французская полиция эвакуирует мигрантов из двух нелегальных лагерей

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11:51   7 Ноября 2019
Россия

Москва пока не получала ответ, посетит ли Трамп празднование Дня Победы в 2020 году

Москва пока не получала ответ, посетит ли Трамп празднование Дня Победы в 2020 году

Москва пока не получала ответ, посетит ли президент США Дональд Трамп празднование Дня Победы в 2020 году. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, пока Москва не получила ответ от Вашингтона, так что на данный момент США не отреагировали на приглашение Трампа посетить российскую столицу. 

Ушаков уточнил, что в рамках встречи с Владимиром Путиным Трамп позитивно отреагировал на приглашение, но все же конкретного ответа пока нет. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #путин #политика #трамп #день победы

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