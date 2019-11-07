Москва пока не получала ответ, посетит ли Трамп празднование Дня Победы в 2020 году

Москва пока не получала ответ, посетит ли президент США Дональд Трамп празднование Дня Победы в 2020 году. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, пока Москва не получила ответ от Вашингтона, так что на данный момент США не отреагировали на приглашение Трампа посетить российскую столицу.

Ушаков уточнил, что в рамках встречи с Владимиром Путиным Трамп позитивно отреагировал на приглашение, но все же конкретного ответа пока нет.