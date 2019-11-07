Низкий уровень содержания кислорода в воздухе зафиксировали в Москве

Главный специалист Московского метобюро Татьяна Позднякова сообщила, что содержание кислорода в воздухе в четверг в Москве ниже на 11-12 единиц ниже климатической нормы. В пятницу оно начнет приходить к обычным показателям. Об этом в среду, 7 ноября, сообщает РИА Новости.

Рекорд тепла за всю историю метеонаблюдений был побит во вторник в Москве. По словам Поздняковой, на содержание кислорода в воздухе влияют показатели температуры, атмосферного давления, а также влажность воздуха.

«Поскольку у нас атмосферное давление в предыдущие дни и еще сегодня остается ниже климатической нормы, температура была выше климатической нормы и отмечались осадки, то все эти факторы приводят к тому, что у нас содержание кислорода в воздухе на 11–12 единиц ниже климатической нормы для этих дней осени», — сказала Позднякова.

Она заверила, что уже в пятницу температура воздуха начнет возвращаться в климатическую норму. При этом показатель атмосферного давление начнет расти, а осадков станет меньше. Уровень кислорода в воздухе таким образом начнет выравниваться.

По данным Московского метеобюро, низкое содержание кислорода в воздухе может негативно сказаться на метеочувствительных людях с патологией органов дыхания.