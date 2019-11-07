Французская полиция эвакуирует мигрантов из двух нелегальных лагерей
Два нелегальных лагеря расположены на северо-востоке Парижа и в пригороде столицы Сен-Дени. Французская полиция утром в четверг, 7 ноября, начала эвакуировать мигрантов. Об этом передает радиостанция France Bleu Paris.
К лагерям мигрантов прибыли около 600 полицейских. Людей разместили в автобусах, перевезли в центры по приему беженцев и в 15 гимназий в столичном регионе. В приют в первую очередь попадут семьи с женщинами и детьми, которых не менее 250.
По информации полиции, в лагере в Сен-Дени находилось от 400 до 500 человек, и 888 — на северо-востоке Парижа. По их словам, в месте проживания мигрантов «ухудшились санитарная обстановка и криминальная ситуация». А числе мигрантов — выходцы из Сомали, Афганистана, Эритреи и Чада.
La mise à l"abri concerne d'abord les familles avec femmes et enfants. Elles sont au moins 250. Quinze gymnases sont réquisitionnés dans toute la région pour accueillir les migrants évacués de la Porte de la Chapelle et de l'avenue Wilson à Saint-Denis pic.twitter.com/nkSZm0lx30— France Bleu Paris (@francebleuparis) 7 ноября 2019 г.