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Французская полиция эвакуирует мигрантов из двух нелегальных лагерей

Французская полиция эвакуирует мигрантов из двух нелегальных лагерей

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11:55   7 Ноября 2019
Весь мир

Французская полиция эвакуирует мигрантов из двух нелегальных лагерей

Французская полиция эвакуирует мигрантов из двух нелегальных лагерей

Два нелегальных лагеря расположены на северо-востоке Парижа и в пригороде столицы Сен-Дени. Французская полиция утром в четверг, 7 ноября, начала эвакуировать мигрантов. Об этом передает радиостанция France Bleu Paris.

К лагерям мигрантов прибыли около 600 полицейских. Людей разместили в автобусах, перевезли в центры по приему беженцев и в 15 гимназий в столичном регионе. В приют в первую очередь попадут семьи с женщинами и детьми, которых не менее 250.

По информации полиции, в лагере в Сен-Дени находилось от 400 до 500 человек, и 888 — на северо-востоке Парижа. По их словам, в месте проживания мигрантов «ухудшились санитарная обстановка и криминальная ситуация». А числе мигрантов — выходцы из Сомали, Афганистана, Эритреи и Чада.

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Автор: Анатолий Кубарев
#франция #мигранты #эвакуация #общество

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