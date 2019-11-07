В России благодаря цифровым технологиям появится более 22% рабочих мест

Глава Роскомндзора Александр Жаров заявил, что более 22% новых рабочих мест в глобальной экономике будет создано благодаря цифровым технологиям к 2022 году. Об этом стало известно в четверг, 7 июля.

Сегодня Жаров выступил на международной конференции «Защита персональных данных», где заявил, что к 2025 году прирост ВВП может произойти за счет интернет-технологий, которые рассчитаны на целевого потребителя.

«От 19% до 34% от общего ожидания роста ВВП, это 4,1–8,9 триллиона рублей. Большой разброс, но даже нижний показатель внушающий. Важнейшим катализатором стал лавинообразный рост открытой информации. 90% новых персонифицированных данных было произведено за последние годы…», — сказал он.

По его словам, в глобальной экономике благодаря цифровым технологиям к 2022 году будет создано 22% новых рабочих мест. Он также подчеркнул, что более 400 тысяч компаний подтвердили, что хранят данные на территории России. Среди них есть транснациональные гиганты.