Односторонние меры США против Ирана являются противозаконными, заявил Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил в четверг, что односторонние санкции, которые Вашингтон вводит против разных стран, фактически являются инструментом диктата, к тому же они противозаконны.

Таким образом замглавы МИД РФ во время рабочей поездки в Израиль прокомментировал журналистам решение США продолжить санкционное давление на Иран.

По словам Рябкова, решение американской администрации продолжить оказывать максимальное давление на Иран, как это было названо в соответствующем заявлении, не предполагает ни ослабления ранее введенных санкций, ни каких-либо альтернатив действиям США после их выхода из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе).

«Односторонние санкции как внешнеполитический инструмент, по нашему глубокому убеждению, противозаконны, они не соответствуют нормам международного права, они представляют собой инструмент навязывания своей воли, фактически диктата и других проявлений гегемонистской политики, это относится к Ирану и другим регионам мира», - подчеркнул дипломат.

При этом Рябков отметил, что американцы уже могли убедиться в том, что их санкционная политика не приносит желаемого результата, однако они, тем не менее, продолжают упрямо следовать выбранным провальным курсом, который не сулит США успехов на внешнеполитической арене.