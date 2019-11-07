Силы САА и ВКС РФ переброшены на север для отвода курдских радикалов

Артиллерию армии Сирии и вертолеты ВКС РФ перебрасывают для отвода курдских радикалов на север САР. Ситуация на севере страны остается напряженной, так как курдские бандформирования по-прежнему скрываются на территории 30-километровой зоны безопасности и атакуют армию Турции и протурецкие формирования.

Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали 22 октября меморандум, согласно которому сейчас Россия и Сирия продолжают работу по обеспечению безопасности на границе САР и Турции. На севере страны замечены транспортно-штурмовые вертолеты ВКС РФ Ми-8АМТШ и боевые «летающие танки» Ми-35, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

При этом летчики из РФ могут себя чувствовать хозяевами неба над Сирией, так как у них нет оппонентов, а вертолеты ВКС РФ позволяют транспортировать грузы и личный состав, а также вести уничтожение противников.

Армия Турции начала антитеррористическую операцию на севере Сирии не против курдов как народности, а против курдских бандформирований, которые под прикрытием борьбы с террористами захватили чужие территории. Целью операции является вытеснение курдских радикалов за пределы тридцатикилометровой буферной зоны на границе Сирии и Турции.