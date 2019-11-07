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11:35   7 Ноября 2019
Россия

Регионам не хватает денег для закупки пожарной техники

Регионам не хватает денег для закупки пожарной техники

Российским регионам выделяют недостаточно денег на решение проблем леса, в том числе на закупку пожарной техники. Об этом в четверг, 7 ноября, заявил председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, комитет не устраивает ни то, сколько денег выделяется, ни то, как средства осваиваются​​​. Многие регионы, например, просто не успевают закупить пожарную технику. Думский комитет по экологии и охране окружающей среды обратился в Федеральную антимонопольную службу после роста цены на пожарную технику.

«Возможно, там есть сговор производителей этой техники», — добавил Бурматов.

Ранее думский комитет предложил правительству выделить в 2020 году порядка 9,6 миллиарда рублей на увеличение штата лесной охраны для предотвращения пожаров, предусмотрев поправки ко второму чтению проекта бюджета. Соответствующее предложение сформулировали в заключении комитета на проект бюджета.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #деньги #пожарные #общество

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