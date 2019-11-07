Регионам не хватает денег для закупки пожарной техники
Российским регионам выделяют недостаточно денег на решение проблем леса, в том числе на закупку пожарной техники. Об этом в четверг, 7 ноября, заявил председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
По его словам, комитет не устраивает ни то, сколько денег выделяется, ни то, как средства осваиваются. Многие регионы, например, просто не успевают закупить пожарную технику. Думский комитет по экологии и охране окружающей среды обратился в Федеральную антимонопольную службу после роста цены на пожарную технику.
«Возможно, там есть сговор производителей этой техники», — добавил Бурматов.
Ранее думский комитет предложил правительству выделить в 2020 году порядка 9,6 миллиарда рублей на увеличение штата лесной охраны для предотвращения пожаров, предусмотрев поправки ко второму чтению проекта бюджета. Соответствующее предложение сформулировали в заключении комитета на проект бюджета.