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Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

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11:02   7 Ноября 2019
Россия

Центробанк видит перспективу для дальнейшего снижения ключевой ставки в РФ

Центробанк видит перспективу для дальнейшего снижения ключевой ставки в РФ

Центробанк видит перспективу для дальнейшего снижения ключевой ставки в РФ, об этом заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина. 

По ее словам, экономические условия позволяют и дальше снижать ключевую ставку в России. Набиуллина отметила, что решение не будет принято в спешке, чтобы опустить ставку как можно ниже, оно будет взвешенным. Кроме того, глава ЦБ РФ оценивает влияние на инфляцию предыдущих решение о снижении ключевых ставок перед каждым заседанием совета директоров. 

25 октября 2019 года ключевая ставка была снижена на 0,5 процента до 6,5 процента на фоне снижения инфляции. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #набиуллина #цб рф

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