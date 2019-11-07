Центробанк видит перспективу для дальнейшего снижения ключевой ставки в РФ, об этом заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина.

По ее словам, экономические условия позволяют и дальше снижать ключевую ставку в России. Набиуллина отметила, что решение не будет принято в спешке, чтобы опустить ставку как можно ниже, оно будет взвешенным. Кроме того, глава ЦБ РФ оценивает влияние на инфляцию предыдущих решение о снижении ключевых ставок перед каждым заседанием совета директоров.

25 октября 2019 года ключевая ставка была снижена на 0,5 процента до 6,5 процента на фоне снижения инфляции.