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10:50   7 Ноября 2019
Россия

Счетная палата предупредила о рисках сокращения населения России

Счетная палата предупредила о рисках сокращения населения России

Естественная убыль населения в России фиксируется четвертый год подряд, сказано в докладе Счетной палаты, посвященном ходу исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь текущего года. Об этом сообщается в четверг, 7 ноября. 

По мнению ведомства, такой негативный тренд может помешать реализации национальной цели, связанной с обеспечением устойчивого естественного роста численности населения. 

Численность населения в России на 1 сентября текущего года составила 146,7 миллиона человек, сказано в документе. Это на 52,5 тысяч меньше, чем в начале 2019 года. Отмечается, что миграционный прирост компенсирует убыль только частично. 

Естественный прирост населения был зафиксирован аудиторами лишь в 17 регионах. При этом в прошлом году он был в 20 регионах страны. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #демография #счетная палата

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