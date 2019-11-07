Счетная палата предупредила о рисках сокращения населения России

Естественная убыль населения в России фиксируется четвертый год подряд, сказано в докладе Счетной палаты, посвященном ходу исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь текущего года. Об этом сообщается в четверг, 7 ноября.

По мнению ведомства, такой негативный тренд может помешать реализации национальной цели, связанной с обеспечением устойчивого естественного роста численности населения.

Численность населения в России на 1 сентября текущего года составила 146,7 миллиона человек, сказано в документе. Это на 52,5 тысяч меньше, чем в начале 2019 года. Отмечается, что миграционный прирост компенсирует убыль только частично.

Естественный прирост населения был зафиксирован аудиторами лишь в 17 регионах. При этом в прошлом году он был в 20 регионах страны.