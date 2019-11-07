Выдумки американских СМИ о ЧВК «Вагнера» в Ливии Россию уже не удивляют, сказал Рябков

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в России уже привыкли к фейковым новостям американских СМИ о присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии, но подобные вбросы не способствуют нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

Таким образом Рябков прокомментировал опубликованный изданием The New York Times фейковый материал о присутствии ЧВК «Вагенра» в Ливии и о том, что русские снайперы якобы используют там экспансивные патроны. По словам дипломата, предположения, изложенные в статье, являются «злонамеренными слухами» и «разного рода небылицами».

«Вынужден констатировать, что на настроения американской внутренней аудитории подобного рода периодические вбросы оказывают негативное воздействие, и общая атмосфера в США, к сожалению, не способствует нормализации наших связей, к чему мы стремимся», - добавил он.

Напомним, накануне вечером медицинский эксперт, патологоанатом Александр Эдигер прокомментировал материал NYT о русских снайперах из ЧВК «Вагнера», которые якобы используют в Ливии экспансивные боеприпасы – патроны с полым наконечником. По словам эксперта, которые приводит ИА «Политика Сегодня», использование подобных патронов снайперами совершенно бессмысленно из-за их слабой пробивной силы и плохой балансировки.