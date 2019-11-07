Фейки из американских СМИ о ЧВК «Вагнера» в Ливии не способствуют нормализации отношений с Россией, а издание NYT распространяет злонамеренные слухи. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Россия «привыкла» к такому поведению США, но эти вбросы негативно воздействуют на нормализацию отношений с РФ, к которой стремится Москва, заявил Рябков, комментируя фейковый материал The New York Times о ЧВК «Вагнера».

Ранее американское издание The New York Times выпустило материал, сообщив о ЧВК «Вагнера» про русских снайперов в Ливии, якобы стреляющих экспансивными патронами. Эксперт указал на фейковость вышедшей статьи, которую выдали пули с полым наконечником. По словам эксперта, такие пули не используют снайперы, а лишь охотники.