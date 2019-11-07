Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Около двух тысяч родственников боевиков хотят вернуться в Россию, заявили в ФСБ

Около двух тысяч родственников боевиков хотят вернуться в Россию, заявили в ФСБ

 Москва пока не получала ответ, посетит ли Трамп празднование Дня Победы в 2020 году

Москва пока не получала ответ, посетит ли Трамп празднование Дня Победы в 2020 году
Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе
Французская полиция эвакуирует мигрантов из двух нелегальных лагерей

Французская полиция эвакуирует мигрантов из двух нелегальных лагерей

Односторонние меры США против Ирана являются противозаконными, заявил Рябков

Односторонние меры США против Ирана являются противозаконными, заявил Рябков
Около двух тысяч родственников боевиков хотят вернуться в Россию, заявили в ФСБ

Около двух тысяч родственников боевиков хотят вернуться в Россию, заявили в ФСБ

 Москва пока не получала ответ, посетит ли Трамп празднование Дня Победы в 2020 году

Москва пока не получала ответ, посетит ли Трамп празднование Дня Победы в 2020 году
Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе
Французская полиция эвакуирует мигрантов из двух нелегальных лагерей

Французская полиция эвакуирует мигрантов из двух нелегальных лагерей

Односторонние меры США против Ирана являются противозаконными, заявил Рябков

Односторонние меры США против Ирана являются противозаконными, заявил Рябков
11:33   7 Ноября 2019
Весь мир

NYT распространяет небылицы и злонамеренные слухи о присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии

NYT распространяет небылицы и злонамеренные слухи о присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии

Фейки из американских СМИ о ЧВК «Вагнера» в Ливии не способствуют нормализации отношений с Россией, а издание NYT распространяет злонамеренные слухи. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Россия «привыкла» к такому поведению США, но эти вбросы негативно воздействуют на нормализацию отношений с РФ, к которой стремится Москва, заявил Рябков, комментируя фейковый материал The New York Times о ЧВК «Вагнера». 

Ранее американское издание The New York Times выпустило материал, сообщив о ЧВК «Вагнера» про русских снайперов в Ливии, якобы стреляющих экспансивными патронами. Эксперт указал на фейковость вышедшей статьи, которую выдали пули с полым наконечником. По словам эксперта, такие пули не используют снайперы, а лишь охотники. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #политика #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...