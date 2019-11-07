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10:25   7 Ноября 2019
Россия

Россия действует в интересах ливийского урегулирования, заявил Рябков

Россия действует в интересах ливийского урегулирования, заявил Рябков

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил в четверг, что Москва, действуя в интересах урегулирования конфликта в Ливии, поддерживает соответствующие усилия, в том числе и по линии Организации Объединенных Наций, и находится в контакте со всеми, кто оказывает влияние на ситуацию.

При этом Рябков прокомментировал фейковый материал американского издания The New York Times о ЧВК «Вагнера», назвав «домыслами» изложенные там предположения о том, что российские военнослужащие якобы могут использовать в Ливии экспансивные патроны.

«Американские СМИ не в первый раз распространяют «разного рода небылицы и злонамеренные слухи», - напомнил Рябков.

Напомним, накануне ИА «Политика сегодня» привело мнение медицинского эксперта Александра Эдигера о статье в NYT, в которой говорилось, что русские снайперы в Ливии пользуются экспансивными боеприпасами (пулями с полым наконечником). По словам эксперта, эти домыслы являются не более чем «классическим бредом» и «чудовищной фигней», так как экспансивные патроны используются лишь охотниками. Снайперы, пояснил Эдигер, не используют экспансивные патроны из-за их слабой бронебойной способности. Пуля с полым наконечником не может пробить бронежилет, она просто расплющится, добавил эксперт, а также напомнил, что баллистика таких боеприпасов гораздо хуже, чем у регулярных патронов.

Россия действует в интересах ливийского урегулирования, заявил Рябков

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #политика #рябков #сми #мид рф #весь мир

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