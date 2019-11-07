Эксперт уверен, что встреча о продлении СНВ обозначит антироссийские планы США на космос

Встреча о продлении СНВ-3 вскроет антироссийские планы США на космос и вряд ли приведет к тому, что соглашение будет продлено, считает сенатор Совфеда Игорь Морозов. По его словам, США сделают все возможное, чтобы не продлевать договор.

7 ноября члены консультативной комиссии РФ и США встретятся на тему Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3. Россия не питает иллюзий на эту тему, так как Вашингтон не подавал позитивных сигналов о перспективах продления договора. Действующий договор прекращает работу в 2021 году, но его можно продлить на пять лет, если обе стороны будут с этим согласны.

По мнению Игоря Морозова, властям США невыгодно продлевать действие документа, Соединенные Штаты будут срывать подготовку к этому. Эксперт говорит, что сейчас Вашингтон вышел на новую линию перевооружения, поэтому стратегические договоренности им только будут мешать. Морозов уверен, что договор мешает Соединенным Штатам выстраивать новую тактику войны, ведь власти обновляют космическую программу страны и желают уничтожать ракеты РФ в местах их постоянной дислокации.

Игорь Морозов подчеркивает, что доверие к США подорвано, поэтому ответ России на их действия должен быть адекватным.

«Не входя в полномасштабную гонку вооружений, России предстоит обзавестись ракетно-ядерным потенциалом, который гарантирует стране безопасность и территориальную целостность. РФ это оружие частично разрабатывает, частично уже испытывает и принимает на боевое дежурство», — приводит слова Игоря Морозова ФБА «Экономика сегодня».

В частности, РФ разработала беспилотный аппарат «Посейдон», который нельзя перехватить, а также гиперзвуковые комплексы «Кинжал», «Циркон», «Авангард», стратегические ракеты «Сармат».