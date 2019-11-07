Депутат ГД предложил оборудовать автобусы и троллейбусы тревожными кнопками

Член Комитета Государственной думы по транспорту Александр Васильев предложил властям установить в пассажирском транспорте тревожную сигнализацию с выводом на пульт дежурного офицера ближайшего подразделения Рогвардии. Об этом сообщает «Парламентская газета» в среду, 7 ноября.

По мнению Васильева, тревожная кнопка поможет обеспечить безопасность граждан и сохранность имущества. Он также сообщил, что в конце октября в Севастополе стартовал пилотный проект централизованной охраны правопорядка на пассажирском транспорте. Более 240 автобус и троллейбусов города подключили к пункту централизованного наблюдения вневедомственной охраны.

Как сообщил депутат, эксперимент уже доказал свою эффективность. Росгвардейцы задержали злоумышленника, напавшего на водителя троллейбуса, накануне Дня народного единства в Севастополе. Ближайший патруль полиции отреагировал на сигнал тревожной кнопки и уже через несколько минут прибыл на место происшествия.

«Севастополь нам показывает положительный опыт, — отметил депутат. — Такой опыт надо тиражировать по всем регионам», — считает депутат.

Васильев подчеркнул, что в скором времени направит во все субъекты Федерации письма с предложением поддержать проект. По его словам, Севастополь стал первым регионом, в котором «все получилось». Наладка такой же системы безопасности сейчас проводится в Санкт-Петербурге и Волгограде.