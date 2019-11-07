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9:52   7 Ноября 2019
Россия

Счетная палата РФ избрана ревизором организации системы ООН

Счетная палата РФ избрана ревизором организации системы ООН

Счетную палату РФ выбрали внешним ревизором программ ООН по промышленному развитию на 2020-2022 год. Об этом этом в четверг, 7 ноября, написал председатель ведомства Алексей Кудрин. 

«Счётную палату России в конкурентной борьбе выбрали внешним ревизором программ ООН по промышленному развитию на 2020–2022 год. По сути это стратегический аудит на международном уровне. Опыт используем затем в России», — написал он. 

Председатель Счетной палаты также уточнил, что ведомство приступит к обязанностям с 31 июля 2020 года. 

Известно, что российский контрольный орган в качестве ревизора структуры ООН на период 2020 - 2022 годы был избран на 18-й Генеральной конференции ЮНИДО, которая проходила в Абу-Даби. Отмечается, что Счетная палата победила «с существенным перевесом» перед другими кандидатами при голосовании. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #кудрин #счетная палата

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