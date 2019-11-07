Счетная палата РФ избрана ревизором организации системы ООН

Счетную палату РФ выбрали внешним ревизором программ ООН по промышленному развитию на 2020-2022 год. Об этом этом в четверг, 7 ноября, написал председатель ведомства Алексей Кудрин.

«Счётную палату России в конкурентной борьбе выбрали внешним ревизором программ ООН по промышленному развитию на 2020–2022 год. По сути это стратегический аудит на международном уровне. Опыт используем затем в России», — написал он.

Председатель Счетной палаты также уточнил, что ведомство приступит к обязанностям с 31 июля 2020 года.

Известно, что российский контрольный орган в качестве ревизора структуры ООН на период 2020 - 2022 годы был избран на 18-й Генеральной конференции ЮНИДО, которая проходила в Абу-Даби. Отмечается, что Счетная палата победила «с существенным перевесом» перед другими кандидатами при голосовании.