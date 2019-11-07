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Рябков рассказал, как в США восприняли приглашение Трампа на 75-летие Победы в Москву

Рябков рассказал, как в США восприняли приглашение Трампа на 75-летие Победы в Москву

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10:03   7 Ноября 2019
Весь мир

Рябков рассказал, как в США восприняли приглашение Трампа на 75-летие Победы в Москву

Рябков рассказал, как в США восприняли приглашение Трампа на 75-летие Победы в Москву

Американская сторона с интересом восприняла приглашение президента США Дональда Трампа посетить Москву в мае 2020 года и принять участие в торжествах, посвященных 75-летнему юбилею Победы.

Об этом журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Президент США приглашен (президентом России) Владимиром Путиным посетить Москву в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы. Это приглашение было воспринято с интересом», - заявил он.

При этом Рябков отметил, что у российской стороны пока нет точной информации о планах главы Белого дома на это время, но в Москве исходят из того, что входившие в антигитлеровскую коалицию страны могли бы на торжествах, запланированных на май 2020 года в Москве, быть представлены на высшем уровне.

Напомним, президент РФ Владимир Путин лично пригласил американского лидера Дональда Трампа в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в июне текущего года.

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Автор: Александр Люблинский
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