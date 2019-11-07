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 WhatsApp улучшил функцию приватности

WhatsApp улучшил функцию приватности

9:34   7 Ноября 2019
Весь мир

WhatsApp улучшил функцию приватности

WhatsApp улучшил функцию приватности

WhatsApp обновил настройки конфиденциальности для групп. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщается в блоге компании. 

Отмечается, что пользователям расширили контроль по функции приглашения в группы. Теперь без согласия нового участника добавить его в чат нельзя.

Для активации новой функции пользователь мессенджера должен перейти в раздел «Приватность/Конфиденциальность», а затем «Группы». Далее следует выбрать один из предложенных вариантов порядка добавления в группы: либо разрешить делать это всем пользователям, либо только своим контактам. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #общество #весь мир #мессенджер #whatsapp

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