WhatsApp улучшил функцию приватности

WhatsApp обновил настройки конфиденциальности для групп. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщается в блоге компании.

Отмечается, что пользователям расширили контроль по функции приглашения в группы. Теперь без согласия нового участника добавить его в чат нельзя.

Для активации новой функции пользователь мессенджера должен перейти в раздел «Приватность/Конфиденциальность», а затем «Группы». Далее следует выбрать один из предложенных вариантов порядка добавления в группы: либо разрешить делать это всем пользователям, либо только своим контактам.