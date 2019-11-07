Жители Москвы решат, стоит ли ускорить переход на электробусы

Жители Москвы смогут решить, нужно ли заменять дизельные автобусы электробусами. Такую возможность им предоставит проект «Активный гражданин». Об этом в четверг, 7 ноября, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Голосование, которое посвящено электробусам, стартовало в проекте «Активный гражданин», сказано в сообщении на сайте правительства столицы.

«Пользователям предлагается ответить на два вопроса, важных для развития этого вида транспорта в Москве», — говорится в сообщении.

Первый вопрос касается замены дизельных автобусов на электробусы. Второй связан с тем, нужно ли ускорить этот процесс или будет достаточно 10 лет.

Электробус вмещает более 80 пассажиров, а также имеет 30 мест для сидения. В транспорте есть все, что нужно для комфортного проезда. Электробусы имеют низкий уровень пола. В них предусмотрена система климат-контроля и видеонаблюдения. При этом в салоне есть медиаэкраны и USB-слоты, позволяющие заряжать мобильные устройства.