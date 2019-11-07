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9:16   7 Ноября 2019
Россия

Жители Москвы решат, стоит ли ускорить переход на электробусы

Жители Москвы решат, стоит ли ускорить переход на электробусы

Жители Москвы смогут решить, нужно ли заменять дизельные автобусы электробусами. Такую возможность им предоставит проект «Активный гражданин». Об этом в четверг, 7 ноября, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы. 

Голосование, которое посвящено электробусам, стартовало в проекте «Активный гражданин», сказано в сообщении на сайте правительства столицы.

«Пользователям предлагается ответить на два вопроса, важных для развития этого вида транспорта в Москве», — говорится в сообщении.

Первый вопрос касается замены дизельных автобусов на электробусы. Второй связан с тем, нужно ли ускорить этот процесс или будет достаточно 10 лет. 

Электробус вмещает более 80 пассажиров, а также имеет 30 мест для сидения. В транспорте есть все, что нужно для комфортного проезда. Электробусы имеют низкий уровень пола. В них предусмотрена система климат-контроля и видеонаблюдения. При этом в салоне есть медиаэкраны и USB-слоты, позволяющие заряжать мобильные устройства. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #политика #общество #электробусы

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