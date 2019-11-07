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10:20   7 Ноября 2019
Россия

Федоров похвалил турецкие спецслужбы за поимку родственников Аль-Багдади

Федоров похвалил турецкие спецслужбы за поимку родственников Аль-Багдади

Депутат Государственной думы Евгений Федоров высоко отметил работу спецслужб Турции, которые не кичатся своими достижениями, а просто работают. Об этом он заявил в комментарии для «Nation news».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что спецслужбы его страны на территории Сирии задержали супругу, сестру и зятя якобы ликвидированного американцами главаря террористов аль-Багдади. Он также заверил, что Анкара продолжит решительно противодействовать терроризму. 

По мнению Федорова, турецкие спецслужбы идут правильным путем. 

«Это работа спецслужб — установление связей. Тут дело даже не в том, что захватили родственника, а в том, что этот человек — информатор или, может быть, участник преступной группы. Естественно, есть методы у спецслужб, причем это необязательно допросы: работают над тем, чтобы установить связи, проводят биллинг телефонов, проверяют переписку, чтобы получить информацию, которая позволит разоблачить более широкие связи этой преступной группы террористов», — сказал собеседник Nation News.

Телеканал Al-Arabiya в одном из репортажей сообщал, что главарь террористов в вопросах управления игиловцами полагался на многочисленную родню, в которую входила его старшая сестра. Задержанная семья аль-Багдади может пролить свет на то, что на самом деле с ним случилось, и где он находится. 

27 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что армия США «уничтожила» аль-Багдади. Отмечалось, что якобы он погиб в обвалившемся тоннеле, где случился взрыв. При этом тело «убитого» американцы «утопили в море». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #политика #общество

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