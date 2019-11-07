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9:14   7 Ноября 2019
Россия

Россия отказалась стать пособницей Трампу в разграблении сирийской нефти

Россия отказалась стать пособницей Трампу в разграблении сирийской нефти

Москва не станет сотрудничать с Вашингтоном по вопросу так называемой «защиты» сирийских нефтяных месторождений, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин. Он подчеркнул, что государственными природными ресурсами может распоряжаться лишь сирийский народ. По мнению политолога и публициста Армена Гаспаряна, Штаты не могут законно находиться в Сирии. Об этом он заявил в комментарии «Nation news»

Американский лидер Дональд Трамп открыто заявил о намерении эксплуатировать сирийские энергоресурсы. Хищение и контрабанда нефти ранее происходила под предлогом "защиты" месторождений от террористов. Позже преступление американцев рассекретило Минобороны России, которое опубликовало спутниковые снимки с изображением американских караванов, вывозящих нефть из Сирии. 

Эксперт издания Гаспарян уверен, что США должны как можно быстрее покинуть Сирию. В отличие от России, Америка не имеет права находиться в стране. 

«Какое отношение к Сирии имеют Соединенные Штаты? Почему мы должны с ними сотрудничать? Россия неоднократно обозначала свою позицию по этому вопросу. РФ пользуется мандатом законного правительства Башара Асада, а чем пользуются США? Что они вообще там делают? Неважно, «охраняют» ли они вышки, пасут сусликов или что-либо еще. Они не имеют права там быть»,  — сказал он. 

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Штаты для подрыва целостности Сирии используют курдских радикалов. Кроме этого, они хотят закрепиться на восточном берегу Евфрата и вбить клин между арабскими племенами и сирийцами. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #общество #весь мир

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