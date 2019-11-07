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 Сирийская армия направила подкрепление на север Алеппо

Сирийская армия направила подкрепление на север Алеппо
Беглов в Пушкине поручил к концу месяца добавить количество снегоуборочной техники

Беглов в Пушкине поручил к концу месяца добавить количество снегоуборочной техники

 Юрист поддержал ужесточение законов для борьбы с незаконными публикациями

Юрист поддержал ужесточение законов для борьбы с незаконными публикациями
Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе
США выгодно разжигать конфликты в Сирии для захвата нефти, заявил политолог

США выгодно разжигать конфликты в Сирии для захвата нефти, заявил политолог

 Сирийская армия направила подкрепление на север Алеппо

Сирийская армия направила подкрепление на север Алеппо
7:44   7 Ноября 2019
Весь мир

Сирийская армия направила подкрепление на север Алеппо

Сирийская армия направила подкрепление на север Алеппо

Армия Сирии направляет подкрепление на север провинции Алеппо, сообщил в ежедневной сводке военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

Согласно данным на утром четверга, протурецкие силы потеряли 155 человек с начала военной операции «Источник мира».

Курдские боевики атаковали поддерживаемые Турцией отряды под Телль-Абъядом.

Сообщается, что боевики ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) дала присягу на верность новому главарю. О его личности информации не поступало.

На 07:00 четверга известно, что Сирийская арабская армия нанесла удары по террористам в провинции Алеппо близ населенных пунктов Кафр-Набаль. Маарет-Хурма и Харейтан. Сирийские военные направили подкрепления для своих отрядов на севере провинции.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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