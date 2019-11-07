Сирийская армия направила подкрепление на север Алеппо

Армия Сирии направляет подкрепление на север провинции Алеппо, сообщил в ежедневной сводке военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

Согласно данным на утром четверга, протурецкие силы потеряли 155 человек с начала военной операции «Источник мира».

Курдские боевики атаковали поддерживаемые Турцией отряды под Телль-Абъядом.

Сообщается, что боевики ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) дала присягу на верность новому главарю. О его личности информации не поступало.

На 07:00 четверга известно, что Сирийская арабская армия нанесла удары по террористам в провинции Алеппо близ населенных пунктов Кафр-Набаль. Маарет-Хурма и Харейтан. Сирийские военные направили подкрепления для своих отрядов на севере провинции.