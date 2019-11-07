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США выгодно разжигать конфликты в Сирии для захвата нефти, заявил политолог

США выгодно разжигать конфликты в Сирии для захвата нефти, заявил политолог

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7:45   7 Ноября 2019
Весь мир

США выгодно разжигать конфликты в Сирии для захвата нефти, заявил политолог

США выгодно разжигать конфликты в Сирии для захвата нефти, заявил политолог

Политика действующего президента США Дональда Трампа мало чем отличается от действий его предшественников. Об этом заявил в интервью ИА «Инфореактор» политолог, автор и ведущий видеопроекта «Смыслы» Иван Аркатов.

По мнению эксперта, каким бы президент США не был бы, он все равно проводит ту же самую политику, только оборачивая ее в другие слова. Данные заявления подтверждают в очередной раз реальные цели по провоцированию и разжиганию гражданского конфликта и войны в Сирии, отметил Аркатов.

«У США есть только личные интересы и на остальных им плевать», - подчеркивает эксперт.

Политолог уверен, что слова о выводе американских войск являются лишь популизмом, который был выгоден Трампу в решении внутренних вопросов. По его словам, целью США является контроль максимального количества точек с ресурсами для разжигания нестабильности в регионе.

Эксперт также подчеркивает, что мировое сообщество попустительствует США. По его мнению, экспансии Вашингтона могут противостоять лишь Москва, Пекин, Тегеран и на текущий момент - Анкара.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды #нефть

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