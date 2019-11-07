Госдепартамент рассказал, кто ворует для США нефть в Сирии

Госдепартамент США заявил, что нефть в подконтрольных американской стороне районах Сирии якобы добывается местными властями. Почти 90 процентов сирийской нефтедобычи сосредоточено на восточном берегу Ефрата, который ранее был основным источником дохода ИГ (террористическая группировка, запрещена РФ). Сейчас регион в основном контролируют союзные США курдские отряды SDF.

Представитель Госдепартамента заявил, что нефть якобы добывается «местными властями для блага местных общин». При этом он отметил, что внешнеполитическое ведомство США не имеет указаний от Белого дома о том, что нужно что-либо делать с нефтяными месторождениями.

Ранее AP со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии. Отмечается, что это вызывает «сложные юридические вопросы» - в частности, смогут ли США наносить удары по сирийским, российским и другим силам в случае угрозы нефтедобычи.