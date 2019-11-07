Патрулирование России на севере Сирии стабилизирует ситуацию на границе с Турцией

Начало регулярного патрулирования на севере Сирии оживило город Кобани, который долгое время был одним из центров самопровозглашенной курдской автономии. После подписания сочинского меморандума, курдские вооруженные отрятды покинули район.

Совместное патрулирование российской военной полиции и турецких военных прошло в этой части провинции Алеппо только один раз. Однако, российские военные ежедневно обходят территорию по заранее разведанным маршрутам протяженностью в 160 километров.

Ситуация в курдских районах на границе Сирии и Турции начала стабализироваться после того, как 22 октября был подписан российско-турецкий меморандум о взаимопонимании, состоящий из десяти пунктов. В частности, он касался ввода ввода подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы за пределами военной операции Турции.

После начала официального патрулирования военной полицией РФ, в городе повсеместно заработали торговые лавки. Ранее крупные магазины были закрыты, но сейчас уличная торговля начала возвращаться. В городе также появилась питьевая вода, за которой ранее приходилось ездить за 30 километров к Евфрату.

13 октября власти Сирии по договоренности с курдскими боевиками направили войска на север страны. Подразделения сирийской армии заняли Манбидж, Кобани, Ракку,.Табу, Айн-Ису и Телль-Тамер.

9 октября Турция начала проведение операции «Источник мира» против курдских боевиков, оккупировавших территории на северо-востоке Сирии. 22 октября Москва и Анкара заключили меморандум, который предусматривает обязательства сторон по соблюдению мер по обеспечению безопасности с полным отводом курдских боевиков от границы, а также началом совместного патрулирования.