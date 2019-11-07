Атака курдских боевиков на турецкий патруль не могла пройти без помощи США, заявил эксперт

Генерал-лейтенант Айтеч Бижев объяснил в интервью изданию «Слово и Дело» мотивы курдских боевиков, атаковавших турецкий патруль на северо-востоке Сирии.

Заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств участников СНГ отметил, что срывы процесса мирного урегулирования будут продолжаться до момента, пока обстановка в Сирии не урегулируются. По его словам, такое случается везде, где есть неуправляемые радикалы, которые пытаются всячески испортить ситуацию.

Также Бижев выразил мнение, что США вряд ли полностью выведут военный контингент в ближайшее время, продолжая манипулировать на этой почве. Он предполагает, что если бы провокационные действия были бы против американской стороны, то они бы «сразу быстро оттуда убрались», поскольку США предпочитают дистанционные атаки.