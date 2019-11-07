Россия направила в Донбасс колонну с гуманитарной помощью

Российское спасательное ведомство направило в Донецкую и Луганскую области колонну грузовиков с гуманитарным грузом для детей, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Автомобильная колонна покинула Донской спасательный центр в населенном пункте Ковалевка. На данный момент в составе гуманитарного груза присутствуют около шести сотен тонн детских продуктовых наборов.

Колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк», где грузы пройдут таможенный контроль в соответствии с международным законодательством по доставке гумгрузов.

Предыдущая автомобильная колонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс в конце октября. Жители Луганска и Донецка получили более 550 тонн гуманитарных грузов, в составе которых также есть детские продуктовые наборы.

Жители Донбасса получают таким образом гуманитарную помощь с августа 2014 года. За более чем пятилетний срок 89 колонн МЧС доставили в регион более 81 тонн гуманитарных грузов.