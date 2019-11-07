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5:08   7 Ноября 2019
Весь мир

МИД РФ оценил готовность США обсуждать вопросы стратегической стабильности

МИД РФ оценил готовность США обсуждать вопросы стратегической стабильности

Россия считает нелогичным переходить к обсуждению нестратегических вооружений в контексте диалога по СНВ с США, когда Вашингтон не демонстрирует готовности к обсуждению в целом. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Ранее первый заместитель госсекретаря Джон Салливан заявил, что продление СНВ-3 должно включать оружие, которое Россия не считает частью договора.

Ермаков отмечает, что Россия готова к диалогу с США по стратегической стабильности в любом формате. Дипломат отметил, что тема обсуждения - это уже предмет двусторонних договоренностей.

По его словам, пока не наблюдается, что США вообще готовы что-либо обсуждать, из-за чего сейчас выделять для обсуждения только нестратегические ядерные арсеналы будет нелогичным шагом.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году. На данный момент он остается единственным действующим договором между РФ и США. Соглашение заканчивается в феврале 2021 года.

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Автор: Олег Королев
#мид рф #снв-3

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