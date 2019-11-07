Члены ГА ООН одобрили резолюцию России по укреплению контроля над вооружениями

Первый комитет Генассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями. Об этом сообщают РИА «Новости».

Отмечается, что резолюцию поддержали 174 человека. Против нее никто не проголосовал. Воздержались пятеро участников голосования.

Проект резолюции, названной «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению» призывает все страны-участники соответствующих соглашений полностью выполнять все их положения. Авторы призвали продолжать прикладывать усилия по укреплению системы договоров в области контроля над вооружениями.

Согласно документы, Генассамблея ООН считает, что любые подрывающие систему договоров в по контролю над вооружениями действия также подрывают международную безопасность и глобальную стабильность.

Авторы проекта резолюции просят генерального секретаря ООН продолжать помогать сохранению целостности данных договор и поощряют разработку дополнительных мер, которые могут способствовать заключению дополнительных соглашений данного типа.