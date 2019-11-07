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4:44   7 Ноября 2019
Весь мир

Члены ГА ООН одобрили резолюцию России по укреплению контроля над вооружениями

Члены ГА ООН одобрили резолюцию России по укреплению контроля над вооружениями

Первый комитет Генассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями. Об этом сообщают РИА «Новости».

Отмечается, что резолюцию поддержали 174 человека. Против нее никто не проголосовал. Воздержались пятеро участников голосования.

Проект резолюции, названной «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению» призывает все страны-участники соответствующих соглашений полностью выполнять все их положения. Авторы призвали продолжать прикладывать усилия по укреплению системы договоров в области контроля над вооружениями.

Согласно документы, Генассамблея ООН считает, что любые подрывающие систему договоров в по контролю над вооружениями действия также подрывают международную безопасность и глобальную стабильность.

Авторы проекта резолюции просят генерального секретаря ООН продолжать помогать сохранению целостности данных договор и поощряют разработку дополнительных мер, которые могут способствовать заключению дополнительных соглашений данного типа.

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Автор: Олег Королев
#га оон #контроль над вооружениями

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