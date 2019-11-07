США почти ничего не знают о новом главаре ИГ*, заявили в Госдепе

США почти ничего не знают о личности нового главаря ИГ* после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Об этом рассказал журналистам высокопоставленный представитель Госдепа.

По словам чиновника, Вашингтону «почти ничего» неизвестно о новом главаре террористов. Он отметил, что о нем вряд ли кому-то известно, как и о его прошлом.

Представитель Госдепартамента подчеркивает, что власти США «знают о нем немного», но недостаточно, чтобы рассказывать о нем. При этом он отмечает, что то немногое, что о нем известно, не впечатлит общественность.

При этом он выразил уверенность, что если «террорист номер один» находится в Ираке или Сирии, он «долго не протянет».

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон точно знает, кто возглавил ИГ*. Позже на брифинге координатор Госдепа США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс не стал отвечать на вопрос, точно ли известна личность главаря ИГ*.

Напомним, 27 октября американский президент Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади, который якобы подорвал себя во время американской спецоперации в Идлибе. Американские военные спешно «похоронили» его останки в море, из-за этого каких-либо вещественных доказательств устранения главаря ИГ* не сохранилось.

Ряд экспертов отмечает, что в официальной версии США есть несостыковки. В частности, Миноборонф РФ сообщало, что каких-либо бомбардировок в зоне проведения военной операции не проводилось, что противоречит заявлению американской стороны. Также многих смущает факт присутствия аль-Багдади в Идлибе - данный район контролируется группировками, конкурирующими с ИГ*.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.