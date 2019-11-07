США готовы ради сирийской нефти спровоцировать новые вооруженные конфликты, считает Клинцевич

США не собираются отказываться экспансионистской политики в Сирии и продолжат воровать нефть из оккупированных курдами месторождений. Об этом заявил ИА «ПолитРоссия» член комитета Совфета РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор отмечает, что успехи сирийской армии по возвращению нефтяного месторождения в окрестностях города Румейлан подчеркивают, какую на себя взял миротворческую миссию российский лидер Владимир Путин, подписывая меморандум с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Клинцевич отмечает, что сейчас, когда под непосредственным наблюдением РФ организован мирный вывод курдских формирований, законное правительство Башара Асада получило возможность вернуть контроль над всей территорией Сирии.

Сенатор также отмечает, что США продолжают свою экспансионистскую политику, не считая нужным скрывать свои действия. Он обращает внимание на то, что американские военные беспринципным образом воруют нефть, принадлежащую сирийскому народу, и заявляют об этом в открытую.