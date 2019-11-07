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3:00   7 Ноября 2019
Весь мир

«Газпром» назвал условия нового контракта с Украиной

«Газпром» назвал условия нового контракта с Украиной

Российская компания «Газпром» может заключить с украинским «Нафтогазом» только в случае взаимного отказа от претензий.

Ранее глава российской нефтегазовой корпорации Алексей Миллер обсудил данный вопрос с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Графом Вальдерзее. По его словам, «Газпрому» необходимо урегулировать судебные тяжбы с Украиной.

Так, Антимонопольный комитет Украины должен отменить штраф «Газпрома» на семь миллиардов долларов за якобы имевшее место злоупотреблении монополией на украинском рынке газового транзита. Также украинские власти должны для заключения контракта восстановить имущественные права «Газпрома».

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце года. Москва, Киев и Брюссель обсуждают возможность заключения нового соглашения на трехсторонних встречах.

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Автор: Олег Королев
#украина #нафтогаз #газпром

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