Курдские боевики объявили о возобновлении сотрудничества с войсками международной коалиции, возглавляемой США.

На своей странице в Twitter командир отрядов SDF заявил, что в результате серии встреч стороны возобновляют совместную работу с коалицией по борьбе с ИГ* и обеспечение защиты инфраструктуры северо-востока Сирии.

Абди отметил, что это произойдет в соответствии с нынешними событиями «на земле».

Минобороны РФ ранее представило доказательства фактов вывоза сирийской нефти американскими военными. На опубликованных кадрах, снятых с космоса, видно, что нефть вывозится из страны как в ходе боевых действий против боевиков ИГ*, так и после.

Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании. Документ подразумевает, что в зону за пределами операции Турции в Сирии будут введены сирийские военные и военная полиция РФ. Эрдоган заявил, что все курдские формирования в Сирии должны быть выведены за пределы 30-тикилометровой зоны от границы с Турцией.

Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции против курдских боевиков на границе с Сирией 17 октября. Операция направлена на уничтожение террористического коридора, а также достижение мира и стабильности в регионе. Курдские радикалы, заявляя о «борьбе с ИГ*», захватили территории в восточной части Сирии.

ИГ* - террористическая группировка, запрещена в РФ.