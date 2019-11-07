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Беглов в Пушкине поручил к концу месяца добавить количество снегоуборочной техники

Беглов в Пушкине поручил к концу месяца добавить количество снегоуборочной техники

 Юрист поддержал ужесточение законов для борьбы с незаконными публикациями

Юрист поддержал ужесточение законов для борьбы с незаконными публикациями
Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Почти 40% оборонных предприятий на Украине находятся на грани банкротства

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе

Вышинский обвинил власти Украины в бездействии из-за сноса мемориала Жукову в Одессе
Курдские боевики объявили о возобновлении сотрудничества с военными США

Курдские боевики объявили о возобновлении сотрудничества с военными США

 Обстрел жилых кварталов Алеппо боевиками привел к жертвам, сообщают СМИ

Обстрел жилых кварталов Алеппо боевиками привел к жертвам, сообщают СМИ
2:44   7 Ноября 2019
Весь мир

Курдские боевики объявили о возобновлении сотрудничества с военными США

Курдские боевики объявили о возобновлении сотрудничества с военными США

Курдские боевики объявили о возобновлении сотрудничества с войсками международной коалиции, возглавляемой США.

На своей странице в Twitter командир отрядов SDF заявил, что в результате серии встреч стороны возобновляют совместную работу с коалицией по борьбе с ИГ* и обеспечение защиты инфраструктуры северо-востока Сирии.

Абди отметил, что это произойдет в соответствии с нынешними событиями «на земле».

Минобороны РФ ранее представило доказательства фактов вывоза сирийской нефти американскими военными. На опубликованных кадрах, снятых с космоса, видно, что нефть вывозится из страны как в ходе боевых действий против боевиков ИГ*, так и после.

Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании. Документ подразумевает, что в зону за пределами операции Турции в Сирии будут введены сирийские военные и военная полиция РФ. Эрдоган заявил, что все курдские формирования в Сирии должны быть выведены за пределы 30-тикилометровой зоны от границы с Турцией.

Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции против курдских боевиков на границе с Сирией 17 октября. Операция направлена на уничтожение террористического коридора, а также достижение мира и стабильности в регионе. Курдские радикалы, заявляя о «борьбе с ИГ*», захватили территории в восточной части Сирии.

ИГ* - террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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