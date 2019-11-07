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 Обстрел жилых кварталов Алеппо боевиками привел к жертвам, сообщают СМИ

Обстрел жилых кварталов Алеппо боевиками привел к жертвам, сообщают СМИ
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 Юрист поддержал ужесточение законов для борьбы с незаконными публикациями

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Курдские боевики объявили о возобновлении сотрудничества с военными США

Курдские боевики объявили о возобновлении сотрудничества с военными США

 Обстрел жилых кварталов Алеппо боевиками привел к жертвам, сообщают СМИ

Обстрел жилых кварталов Алеппо боевиками привел к жертвам, сообщают СМИ
2:04   7 Ноября 2019
Весь мир

Обстрел жилых кварталов Алеппо боевиками привел к жертвам, сообщают СМИ

Обстрел жилых кварталов Алеппо боевиками привел к жертвам, сообщают СМИ

Один мирный житель погиб и десятки других получили ранения в результате обстрела боевиками жилых кварталов сирийского Алеппо.

Согласно данным телестанции Al Ekhbariya, снаряды разрывались в районах Эль-Джамилия, Дждейда, Сейф-эд-Давляи и Хай-Сирьян, а также на улице Нил, возле мечети Садык и возле муниципального дворца.

Пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается соответствующая помощь. Городу нанесен значительный материальный ущерб.

Уточняется, что в ответ на нарушения режима прекращения огня артиллерия сирийской армии нанесла удары по позициям боевиков, уничтожив несколько реактивных установк из местностей Эз-Захра и Хай-Лирамун в районе Лирмун.

За последние сутки о событиях в различных частях Сирии за последние сутки сообщается в обзоре ФАН. В частности, сообщалось о мирных жителях, арестованных курдскими боевиками во время рейдов в Хасаке.

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Автор: Олег Королев
#сирия #алеппо #обстрелы

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