Россия получила секретную израильскую ракету «Праща Давида», сообщают СМИ

Ракета израильских ПВО «Праща Давида» попала в руки российских военных, не разорвавшись после промаха по цели. Об этом сообщает китайский портал Sina.

Инцидент произошел после того, как Израиль запустил ракету в сторону Сирии в июле минувшего года. Поводом этому стал запуск со стороны Сирии ракет российского производства.

Упавшую ракету нашли военные армии Сирии. Было установлено, что «Праща Давида» не попала по цели из-за технического сбоя, рухну на землю на территории Сирии.

После этого она была перевезена на российскую военную базу. Позже Израиль и США пытались ее вернуть, но не достигли успеха. Данные сведения не подверждены официально.

«Праща Давида» - система перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра. По информации СМИ, впервые она задействована в боевой обстановке в 2018 году.

Израиль проводил атаки и регулярно наносил удары по объектам в Сирии. За последние годы такие операции проводились несколько десятков раз.