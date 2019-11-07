Арест жены аль-Багдади откроет правду на постановку его «ликвидации»

Турецкие спуслужбы арестовали жену главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади для того, чтобы убедиться в его «ликвидации», доказательств которой представлено не было. Такое мнение выразил в интервью ФАН арабист-востоковед Андрей Чупрыгин.

Эксперт заявил, что в данной ситуации Запад пытается набить себе цену, рассказывая «интересные подробности», к которым якобы имеется эксклюзивный доступ. Он отметил, что ему достоверно известно, что аль-Багдади не видел свою сестру два последние два года, а от жены турецкие спеслужбы вряд ли что-то могут узнать.

По мнению Чупрыгина, турецкая служба безопасности арестовала жену Абу Бакра аль-Багдади не просто так - целью является не допрос, а подтверждение «ликвидации» «террориста номер один», доказательств которой мировое сообщество так и не увидело.

Также эксперт уверен, что противоречивость версии ликвидации Абу Бакра аль-Багдади есть даже в заявлениях первоисточника - президента США Дональда Трампа, что в целом заставляет усомниться во всей операции. Арабист предположил, что задержание жены аль-Багдади в данном случае выступает своего рода проверкой на реакцию ос стороны аль-Багдади.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.