Денежные преступления в ФБК процветают благодаря «чиновничьим традициям», заявил Серуканов

Экс-замглавы московского штаба ФБК Виталий Серуканов в ходе трансляции RT «Прекрасная Россия «бу-бу-бу» рассказал о кумовстве в организации блогера Алексея Навального. Об этом пишет ФАН.

Во время стрима RT журналистка Леся Рябцева и Виталий Серуканов обсудили актуальные темы, касающиеся деятельности Навального. Ведущие напомнили о новости о том, что у ФБК есть некая флешка, на которой находились 75 миллионов рублей неизвестного происхождения. На данный момент это та сумма, в отмывании которой подозревают работников фонда.

Ранее об этой флешке заявлял адвокат ФБК Владимир Воронин, который находился во время обыска дома юриста фонда. Он отмечал, что флешка будто бы не имеет отношения к уголовному делу. По его словам, устройство якобы принес неизвестный мужчина - на ней были биткоины, проданные на криптовалютной бирже. Воронин считает, что это была обычная торговая операция. Журналисты и общественники заподозрили, что адвокат ФБК скрывает их истинное происхождение.

Серуканов в эфире RT подтвердил данные предположения. По его словам, Воронин не является засланным казачком - это «кореш», старый близкий друг Ивана Жданова по университету, который получил свой пост адвоката ФБК по знакомству с ним.

«Он дежурный, «карманный» адвокат, который всегда рядом и на подхвате. Он в доску свой человек, который получает все лакомые заказы и зарабатывает немалые деньги», - заявил бывший сотрудник ФБК.

Серуканов отмечает, что в фонде царит кумовство - туда не попадают люди с улицы, а только свои. Это объясняет тот факт, почему ФБК защищает своих работников, замеченных в незаконной финансовой деятельности.