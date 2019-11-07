Трамп подтвердил грядущую встречу с Эрдоганом

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что провел «очень хороший» телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На своей странице в Twitter он написал, что у него состоялся «очень хороший телефонный разговор» с Эрдоганом. По словам Трампа, турецкий лидер рассказал о захвате большого числа боевиков ИГ*, в том числе жены и сестры главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади, которые бежали в ходе конфликта.

Также президент США рассказал, что обсудил с турецким коллегой границу с Сирией, искоренение терроризма, а также прекращение в вражды с курдскими боевиками. Он отметил, что с нетерпением ждет встречу с Эрдоганом в Белом доме, которая состоится 13 ноября.

22 откября Эрдоган и президент России Владимир Путин на встрече в Сочи обсудили антитеррористическую операцию «Источник мира» в Сирии. Главы государств по итогам встречи договорились о том, чтобы создать 30-километровую зону безопасности на севере страны. На уход с занятых территорий курдским боевикам было дано 150 часов.