Беглов в Пушкине поручил к концу месяца добавить количество снегоуборочной техники

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках рабочего объезда Пушкинского района в среду, 6 ноября, проверил готовность коммунальных служб к наступающей зиме и поручил до 29 ноября докупить и поставить на учет необходимое количество снегоуборочной техники, чтобы город не утопал в сугробах.

О рабочем визите главы города в Пушкинский район в среду сообщает информационное агентство «Невские новости».

«Первый снег показал, что предприятия справляются с нагрузкой. Но я поручил до 29 ноября укомплектовать и поставить на учёт дополнительные технические средства», - заявил Беглов.

При этом отмечается, что к настоящему моменту в Пушкинском районе Петербурга к работе в зимний период 2019-2020 года подготовлены 208 единиц техники и 611 дворников, а если будет приобретена дополнительная снегоуборочная техника, то местным жителям можно точно не бояться предстоящих снегопадов, сугробов и скользких дорог.