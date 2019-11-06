Глупость фейка NYT о ЧВК «Вагнера» в Ливии выдали охотничьи пули

Американское издание The New York Times опубликовало очередной фейк, сообщив в материале о ЧВК «Вагнера» про русских снайперов в Ливии, якобы стреляющих экспансивными патронами.

Федеральное агентство новостей обсудило данный материал с экспертом, который назвал его вбросом и некомпетентной выдумкой.

Материал, в котором утверждается, что русские снайперы якобы находятся в Ливии и используют пули с полым наконечником, был опубликован в NYT накануне, 5 ноября.

«Один сотрудник службы безопасности из Европы заявил, что отсутствие выходных пулевых отверстий, характерное для пуль с полым наконечником, соответствует ранам, нанесенным российскими снайперами на востоке Украины», - говорится в статье.

Однако эксперты утверждают, что экспансивные пули используются только охотниками, а для снайперов их применение бессмысленно, так как полая пуля из-за слабой бронебойной силы не пробьет бронежилет, а просто расплющится.

По словам медицинского эксперта, патологоанатома Александра Эдигера, калибр 338 (о котором предположительно идет речь в материале NYT) относительно небольшой, а снайперы никогда не используют экспансивные боеприпасы. Статью в американском издании Эдигер назвал классическим бредом.

«Использование в снайперских винтовках экспансивных пуль – чудовищная фигня. Причина очень простая. В снайперском оружии принципиальный момент – это центр тяжести. Экспансивная пуля предполагает достаточно тяжелые расчеты для того, чтобы ее сделать, чтобы сохранить центр тяжести и пробивную способность», - пояснил эксперт, подчеркнув, что баллистика экспансивной пули гораздо хуже, чем у регулярного патрона.

Материал, опубликованный в The New York Times, далеко не первый фейк западных СМИ о российском присутствии в Ливии за последнее время. 25 сентября Bloomberg опубликовал снятый в Сирии видеоролик с «Уралом», подав его как доказательство присутствия русских в Ливии. Позже для этой же цели издание пыталось использовать старые фотоснимки российских военнослужащих из Сил спецопераций в Сирии.