Борьбу с незаконными публикациями в интернете нужно усилить, внеся изменения в УК РФ

Для борьбы с незаконными и оскорбительными публикациями в интернете необходимо принимать активные меры, и, в частности, необходимо внести изменения в действующее законодательство.

Такое мнение в среду в беседе с информационным агентством «ПолитЭксперт» высказал доктор юридических наук Виталий Юсупов.

Ранее 6 ноября Федеральное агентство новостей (ФАН) писало, что опыт работы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), который с мая текущего года борется с распространением в интернете материалов, оскорбляющих российские государственные символы, указывает на необходимость создания соответствующего серьезного закона. Как отмечалось, блокировка запрещенного контента занимает много времени, так как ответственные за пресечение подобных публикаций органы не успевают быстро отрабатывать все поступающие сообщения.

Комментируя инициативу ФЗНЦ о внесении соответствующих изменений в действующее законодательство, Виталий Юсупов заявил, что организация действует правильно.

«Я не только согласен с этой точкой зрения, но и считаю, что нужно разрабатывать серьезный хороший закон, который бы захватил все аспекты борьбы с подобными неправомерными явлениями», - сказал завкафедрой административного права и процесса юридического факультета имени Сперанского РАНХиГС.

По словам эксперта, Уголовный кодекс РФ необходимо подвергнуть корректировке, особенно, когда речь идет о публикации в интернете оскорбительных материалов в особо грубой форме, а меру ответственности за подобные нарушения должны определять специалисты.

«Изменения нужно внести и в Уголовный кодекс РФ по поводу грубого нарушения публикаций оскорбительного характера. Специалисты, занимающиеся этой проблемой, должны изучить вопрос и решить, какие правонарушения являются уголовными преступлениями с последствиями», - подчеркнул Юсупов.

Напомним, ранее Фонд защиты национальных ценностей выступил с инициативой создания электронной приемной, в которую будут поступать сообщения от граждан, столкнувшихся в интернете с материалами, порочащими государственные символы РФ.