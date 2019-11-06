Дипломаты и волонтеры разыскивают пропавшего в Турции россиянина

В турецком городе Сиде 1 ноября пропал гражданин России. Посольство России в Турции сообщает об этом на своей официальной странице в Facebook.

"По информации Генерального консульства России в Анталье сегодня в генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках ее сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября", - сообщается в заявлении.