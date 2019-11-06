Дипломаты и волонтеры разыскивают пропавшего в Турции россиянина
В турецком городе Сиде 1 ноября пропал гражданин России. Посольство России в Турции сообщает об этом на своей официальной странице в Facebook.
"По информации Генерального консульства России в Анталье сегодня в генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках ее сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября", - сообщается в заявлении.
Стало известно, что генконсульство направило запрос в компетентные турецкие органы для установления местонахождения гражданина России. Так же российские волонтеры в Турции организовали работу по поиску пропавшего.