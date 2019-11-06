Нарколог рассказал о вреде электронных сигарет

Виталий Холдин, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава подмосковья рассказал о влиянии электронных сигарет на организм человека. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Врач считает, что люди переходят на электронные сигареты под страхом возможных последствий для здоровья от курения обычных сигарет. Холдин рассказал, что электронные сигареты по сути являются ингаляторами, в которых нагревается и испаряется жидкость. В состав жидкости входят гликоль, глицерин, пропиленгликоль и ароматизаторы.

Однако Холдин отметил, что в жидкостях для электронных гаджетов так же присутствуют опасные токсичные вещества: фенолы опасны для глаз, свинец негативно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, а формальдегид в составе вызывает рак. Кроме того, при нагревании устройства выделяются канцерогенные вещества.

"Сначала начинают пробовать электронные устройства, а потом, когда развивается зависимость от никотина, переходят на обычные сигареты", - отмечает нарколог.

Так же врач добавляет, что разнообразие гаджетов для альтернативного потребления никотина привлекает внимание покупателей, заинтересовывает своей яркостью и новизной и вовлекает в употребление.

Холдин подчеркнул, что абсолютно все виды курения пагубно сказываются на здоровье организма.